Tinerii tricolori fac parte din grupa A în preliminarii, alături de Finlanda, Spannia, Kosovo, Cipru și San Marino. Pe 9 septembrie, România U21 întâlnește San Marino.

Costin Curelea: ”Îmi venea să schimb vreo 6-7, îi vedeam că sunt foarte obosiți!”

Costin Curelea, selecționerul U21, s-a arătat dezamăgit de evoluția tinerilor tricolori, dar spune că prestația modestă a venit ca urmare a emoțiilor, nu din cauza lipsei de valoare a jucătorilor.

”Jocul nu m-a mulțumit deloc, chiar dacă am încercat să intrăm cu atitudine, am vorbit să facem pressing, să stăm mai sus, parcă am fost depășiți de miza meciului. Nu am înțeles de ce au resimțit așa presiunea. Am încercat să nu pun presiune pe ei. Le-am zis că nu au nimic de pierdut, trebuie doar să joace. Cred că emoțiile și-au spus cuvântul, dar nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă am făcut doar un punct, e un rezultat pozitiv, nu am pierddut primul meci. Nu va fi ușor, știam că lucrurile nu vor fi ușoare. Credem în continuare în ceea ce facem.

Putem spune că ne-am creat mai multe ocazii cel puțin în prima repriză, după care condiția fizică și-a spus cuvântul. Îmi venea să schimb vreo 6-7. Deja îi vedeam că sunt foarte obosiți, deși majoritatea joacă în Liga 1 și au minute.

Dacă reușeam să marcăm, alta era situația. Ei s-au legat de orice minge, au jucat contraatac, oroblema a fost la noi, nu la ei. Pe construcție am fost lenți, previzibili, au pierdut foarte ușor mingi, pe final am fost nevoit să le cer să jucăm mingi în față și să câștigăm mingea a doua.

Sunt îngrijorat să lucrez la moralul lor, pentru că au fost depășiți de miza meciului. Altfel, nu putem pune valoarea jucătorilor la îndoială, dar trebuie să încerce să facă mai mult. Au libertatea să ia acțiuni, să își arate valoarea, dar deocamdată nu am văzut nimic. O să lucrăm în continuare și o să vedem ce urmează. E un început, a trecut emoția debutului și o să reglăm pe parcurs”, a spus Costin Curelea exclusiv pentru PRO TV și Sport.ro.

