Kyle Chalmers a reacționat după acuzațiile aduse la adresa noului campion de la 100 m liber

Finala a fost una formidabilă, cea mai rapidă din istorie, Zhanle Pan doborându-şi propriul record (46 sec 80/100) şi cucerind aurul în 46 sec 40/100. Argintul a revenit fostului campion olimpic australian Kyle Chalmers, în 47 sec 48/100, David Popovici fiind înregistrat în 47 sec 49/100.

Având în vedere performanța remarcabilă a înotătorului chinez, la adresa lui Pan Zhanle au apărut speculații că s-ar fi dopat înaintea participării la Jocurile Olimpice.

La câteva ore de la cursa de la Paris, australianul a fost întrebat despre evoluția chinezului, explicând că nu consideră că adversarul său s-ar fi folosit de metode nepotrivite pentru a atinge o asemenea performanță.

"Fac tot ceea ce pot pentru a câștiga o cursă și am încredere că toată lumea face ca mine. Și că toată lumea luptă pentru a păstra integritatea acestui sport.

Am această încredere. Știu că toată lumea face poate ca să fie aici și cred că el (n.r. Pan Zhanle) merită medalia de aur. Am făcut tot ce am putut pentru a lupta pentru aur și pentru a fi pe podium. Am luat argintul și sunt fericit cu asta", a declarat Kyle Chalmers.

Reacția lui David Popovici după ce Pan Zhanle a fost acuzat de dopaj

Întrebat despre acest subiect, David Popovici a avut o reacție vehementă. Înotătorul român a susținut că Pan Zhanle nu poate fi acuzat de dopaj până nu vor exista dovezi clare în acest sens și a transmis că performanța obținută de chinez poate fi doar un factor motivator pentru ceilalți sportivi.

”Oricine este nevinovat până la proba contrarie. Atât am de spus. Cred că noi putem înota și mai repede de atât. Cred că sunt oameni care înoată și care pot face acest lucru. Este doar o chestiune de a pregăti acest lucru și de a o face la momentul potrivit. Cred că este foarte posibil, chiar și mai rapid de atât.

Pe noi nu poate decât să ne motiveze. Nu putem fi supărați, putem doar să îl felicităm. Despre asta este sportul”, a spus David Popovici, conform swimmingworldmagazine.com.

