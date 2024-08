Motivul pentru care Pan Zhanle nu a avut omologat un nou record mondial la 100 m liber, deși a coborât sub 46 de secunde  

Chinezii au fost cronometraţi cu timpul de 3:27.46, fiind mai rapizi cu mai bine de o jumătate de secundă decât ştafeta americană, în componenţa Ryan Murphy, Nic Fink, Caeleb Dressel şi Hunter Armstrong (3:28.01).

Podiumul a fost completat de francezii Yohann Ndoye-Brouard, Leon Marchand, Maxime Grousset şi Florent Manadou, care au sosit după 3:28.38.

Rezultatul întrerupe o serie de 10 medalii de aur consecutive câştigate de Statele Unite în această probă, începând cu JO din 1984, de la Los Angeles.

Pentru Zhanle Pan a fost a doua medalie de aur la Paris, după cea din proba de 100 m liber, în care David Popovici a obţinut bronzul.

Chinezul a parcurs cei 100 de metri în stilul liber în 45,92 secunde, ceea ce reprezintă cel mai rapid timp din istorie pe două lungimi de bazin, sub cel obținut în finala individuală.

Totuși, timpul nu a fost omologat ca record mondial, deoarece regulamentul prevede că recordurile pot fi doborâte în probele de ștafetă doar de către cel care înoată prima serie și cu condiția ca ștafetă să nu fie mixtă.

HE DID IT AGAIN!

???? Pan Zhanle just swam the FASTEST 100M freestyle swimming split EVER and led China to victory in the 4x100 Medley Relay.

Days after breaking his own world record at the 100m freestyle. Insane level of dominance. pic.twitter.com/JZO7a1RpyJ