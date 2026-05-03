Înotătoarea americană Gretchen Walsh a îmbunătăţit propriul recordul mondial la 100 m fluture feminin pentru a treia oară într-un an, fiind cronometrată în 54 sec 33/100, duminică, în cadrul reuniunii de la Fort Lauderdale (Florida), informează Reuters.

Campioana mondială americană deţine acum cei mai buni 13 timpi din istorie în această probă.

Walsh, în vârstă de 23 de ani, care a ratat la limită un aur olimpic la 100 m fluture în faţa compatrioatei sale Torri Huske, la JO 2024 de la Paris, a cronometrată anul trecut în 54 sec 60/100 tot la Fort Lauderdale, devenind atunci prima femeie care a coborât sub pragul de 55 de secunde.

"Trebuie să fie ceva magic aici... Să facem din asta o tradiţie anuală!", a postat Walsh pe Instagram, după stabilirea noului record, conform Agerpres.

Înotătoarea din Statele Unite este cu peste o secundă mai rapidă decât următoarea performeră a acestei probe, suedeza Sarah Sjostrom, care a fost înregistrată cu un timp de 55,48 secunde la Jocurile Olimpice din 2016.