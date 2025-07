David Popovic e „regele“ incontestabil al probei de 200 de metri liber! Cursa sa electrizantă de la Singapore, oferită de sport.ro aici, a demonstrat, încă o dată, această realitate.

De acum, David are un total de 11 medalii de aur, în proba sa favorită. La prima vedere, fanii ar spune că medalia olimpică, pe care a cucerit-o anul trecut la Paris, valorează cel mai mult pentru Popovici. Totuși, astăzi, după triumful său la Mondialele de la Singapore, românul a explicat de acest aur, pe care tocmai l-a adăugat în colecția sa impresionantă, l-a bucurat mai mult ca oricând.

„Ce a însemnat acest rezultat? Pot spune că a însemnat chiar mai mult decât cel de anul trecut, de la Jocurile Olimpice. Pentru că, la Paris, m-am dus foarte foarte antrenat, foarte bine pregătit. Pe când, acum am devenit campion mondial, după un an mai liniștit, mai relaxat, în care am luat mai ușor lucrurile. În timpul unei astfel de curse, am un dialog interior cu mine însumi. Mă încurajez în permanență, îmi reamintesc că trebuie să trag tare, să nu renunț. Nu neapărat ca să câștig, dar ca să fiu convins că am dat totul. Îmi datorez mie asta!“, a explicat David Popovici într-o engleză impecabilă.