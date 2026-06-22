”Lucruri simple”, podcastul cântărețului și omului de televiziune Horia Brenciu, a ajuns la episodul 189 și l-a avut invitat pe Costel Pantilimon, singurul român care a câștigat titlul în Anglia.

Horia Brenciu l-a pus pe Costel Pantilimon să cânte: ”Nu o să te las singur, că ai emoții / Nu am voce, emoții pot să am!”

Brenciu l-a pus, spre finalul podcastului, pe Pantilimon să cânte ”Blue Moon”, imnul faimos care se aude pe ”Etihad” înainte și după meciurile lui Manchester City.

”Manchester City are o melodie foarte frumoasă. Din vechea gardă, din standardele americane, nu e englezească piesa. Va trebui să o cântăm împreună, nu o să te las singur, pentru că ai emoții”, a spus Horia Brenciu.

”Nu am voce, emoții pot avea!”, a replicat, râzând, Pantilimon.

”Ai auzit vreodată galeria cântând?”, l-a întrebat, pe urmă, Brenciu pe fostul portar al României. ”Da, tot timpul! Înainte de meci și după de meci se cântă”, a răspuns Pantilimon.

”Noi nu o să cântăm ca pe teren, noi acum o să cântăm cum a fost făcută piesa, nu cum o cântă galeria. Melodiile de genul ăsta au o caracteristică. Tu trebuie să te joci cu cuvintele, nu trebuie să fii foarte strict”, a spus Brenciu, înainte să cânte primele versuri.