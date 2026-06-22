VIDEO Horia Brenciu l-a pus pe Costel Pantilimon să cânte: ”Nu o să te las singur, că ai emoții / Nu am voce, emoții pot să am!”

Horia Brenciu l-a pus pe Costel Pantilimon să cânte: ”Nu o să te las singur, că ai emoții / Nu am voce, emoții pot să am!” Premier League
SPORT.RO
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Două titluri în Premier League are în CV Costel Pantilimon, fostul jucător al celor de la Manchester City.

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”Lucruri simple”, podcastul cântărețului și omului de televiziune Horia Brenciu, a ajuns la episodul 189 și l-a avut invitat pe Costel Pantilimon, singurul român care a câștigat titlul în Anglia.

Horia Brenciu l-a pus pe Costel Pantilimon să cânte: ”Nu o să te las singur, că ai emoții / Nu am voce, emoții pot să am!”

Brenciu l-a pus, spre finalul podcastului, pe Pantilimon să cânte ”Blue Moon”, imnul faimos care se aude pe ”Etihad” înainte și după meciurile lui Manchester City. 

”Manchester City are o melodie foarte frumoasă. Din vechea gardă, din standardele americane, nu e englezească piesa. Va trebui să o cântăm împreună, nu o să te las singur, pentru că ai emoții”, a spus Horia Brenciu.

”Nu am voce, emoții pot avea!”, a replicat, râzând, Pantilimon.

”Ai auzit vreodată galeria cântând?”, l-a întrebat, pe urmă, Brenciu pe fostul portar al României. ”Da, tot timpul! Înainte de meci și după de meci se cântă”, a răspuns Pantilimon.

”Noi nu o să cântăm ca pe teren, noi acum o să cântăm cum a fost făcută piesa, nu cum o cântă galeria. Melodiile de genul ăsta au o caracteristică. Tu trebuie să te joci cu cuvintele, nu trebuie să fii foarte strict”, a spus Brenciu, înainte să cânte primele versuri.

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Versurile imnului ”Blue Moon”

  • Blue moon,
  • You saw me standing alone
  • Without a dream in my heart
  • Without a love of my own.
  • Blue moon
  • You knew just what I was there for
  • You heard me saying a prayer for
  • Someone I really could care for.
  • And then there suddenly appeared before me
  • The only one my arms will hold
  • I heard somebody whisper please adore me
  • And when I looked, the moon had turned to gold.
  • Blue moon
  • Now I’m no longer alone
  • Without a dream in my heart
  • Without a love of my own.

Cifrele lui Costel Pantilimon

  • Poli Timișoara: 114 meciuri, 116 goluri primite
  • Nottingham Forest: 57 meciuri, 65 goluri primite
  • Sunderland: 49 meciuri, 71 goluri primite
  • Manchester City: 29 meciuri, 27 goluri primite
  • Denizlispor: 15 meciuri, 27 goluri
  • Watford: 8 meciuri, 8 goluri
  • Omonia Nicosia: 7 meciuri, 4 goluri
  • Deportivo La Coruna: 7 meciuri, 11 goluri

Podcastul lui Horia Brenciu, cu Pantilimon invitat

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