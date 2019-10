Conor McGregor REVINE in UFC! Sportivul a facut anuntul OFICIAL! "O sa ma concentrez pe lupta, nu o sa mai beau alcool!" Cand se intoarce in cusca si cu cine se bate

Conor McGregor si-a anuntat revenirea in UFC la 7 luni dupa ce isi anuntase retragerea.

McGregor a tinut azi o conferinta in care a anuntat ca va reveni in UFC pe 18 ianuarie 2020. Luptatorul de 31 de ani este pregatit sa revina in cusca prima oara de la infrangerera cu Khabib Nurmagomedov de la UFC 229 din octombrie 2018.

Conor McGregor a precizat ca este intr-o "stare fizica optima" pentru lupta.

"Data este stabiilita. Nu ma intereseaza cine va fi oponentul", a spus McGregor.

"Am nevoie de 66 de zile pentru a intra in forma. Acum ma culc devreme si ma trezesc devreme. O abordare structurata este cheia succesului. Toti miliardarii trebuie sa fie organizati. Ma voi concentra pe lupta, nu voi mai bea alcool. Ma intorc intr-o forma buna. Este foarte important acest lucru. E dificil sa castig an de an", a mai continuat luptatorul.

Ramane de vazut daca irlandezul va avea parte de o revansa cu Khabib Nurmagomedov din primul meci. Recent, Khabib anunta ca McGregor va trebui sa aiba cateva lupte pana sa ajunga la el:

"Nu cred ca aceasta lupta poate avea loc, acest tip trebuie sa revina si sa aiba un meci cu unul din primii 10 luptatori din divizie, apoi poate vom putea lupta din nou", spunea Khabib.

.@TheNotoriousMMA is sick of waiting around for Khabib and has announced his comeback fight for next year... ???? pic.twitter.com/japHN6DajK — SPORTbible (@sportbible) October 24, 2019