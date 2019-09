Conor McGregor se pregateste intens pentru revansa cu Khabib Nurmagomedov.

Meciul revansa dintre cei doi ar urma sa aiba loc in 2020. McGregor trage tare la antrenamente pentru a fi in forma maxima la ora luptei.

Irlandezul si-a adus si un caine in sala de forta. Patrupedul a fost prezentat cu titlul de "transfer", un transfer ce are rolul sa-l ajute pe McGregor in pregatire.



sursa foto: marca.com