"Ori la bal, ori la spital!" Florian Ceafalau, despre cei 3 adversari pe care Morosanu ar trebui sa ii aiba inainte sa se retraga

Catalin Morosanu se apropie de finalul carierei.

Catalin Morosanu a obtinut o victorie spectaculoasa in fata lui Daniel Sam, vineri seara, in gala de la Cluj. "Moartea din Carpati" a reusit sa isi razbune inca o infrangere, dupa trilogia incheiata cu Freddy Kemayo, anul trecut.

Luptatorul din Iasi a anuntat inca de la inceputul anului, ca 2019 va fi ultimul sau an in care urca in ring. Avand in vedere ca suntem la jumatatea anului, Morosanu mai are doua, cel mult trei meciuri de disputat pana la finalul carierei.

Iata mai jos o lista de 3 meciuri, care se inscriu in tiparul urmarit de Moro in ultima perioada, acela de a-si razbuna infrangerile, si pe care acesta ar trebui, in opinia mea, sa le aiba pana se retrage. Sigur, cireasa de pe tort ar fi fost confruntarea cu Badr Hari, cu care s-a provocat in ring in urma cu cativa ani, insa marocanul a semnat cu Glory iar sansele sa il vedem in Romania sunt in acest moment zero!

3. Errol Zimmerman

Poate cea mai dura infrangere pentru Morosanu, Zimmerman l-a facut KO in doar 24 de secunde, in 2010. Atunci, Catalin venea dupa show-ul "Dansez pentru tine", un scenariu asemanator cu cel avut inainte de revansa cu Daniel Sam. Olandezul original din Curacao este cu un an mai tanar decat Moro si are un palmares fantastic, de 82 de victorii, din care 46 prin KO, si 27 de infrangeri. Acesta are, in ultimii 3 ani, 3 victorii si 5 infrangeri.

2. Zabit Samedov

O alta infrangere dureroasa pentru Morosanu a fost KO-ul luat in prima runda de la azer, in 2016. Morosanu a avut atunci cea mai neagra serie din cariera, singura data cand a avut mai mult de o infrangere la rand, fiind invins de Daniel Sam, Samedov si apoi de Ondrej Hutnik. Meciul din Rusia a fost unul controversat, iar Morosanu a fost invins de o lovitura de genunchi in prima repriza.

1. Daniel Ghita

Cel mai tare meci pe care il pot avea Morosanu, Daniel Ghita si fanii din Romania este confruntarea dintre Ghita si Morosanu. Este cu siguranta un meci ce ar trezi un interes enorm la nivel national, la fel de mare, daca nu chiar mai mare decat cel dintre Sora si Zmarandescu, din 2006. Cu 4 ani mai in varsta decat Morosanu, Ghita a revenit in ring dupa o pauza de 4 ani, invingand doi luptatori de peste 40 de ani, iesiti din forma, Dzevad Poturak si Petr Vondracek.

Din pacate, Morosanu si Ghita s-au provocat reciproc dupa care au abandonat disputa din diferite motive. Cert este ca un meci cu Daniel Ghita, fie ca va fi castigat sau nu, ar incheia spectaculos o cariera de 13 ani in ringul de kickboxing.

Daca se vor face aceste meciuri sau nu, depinde atat de Morosanu cat si de adversari. Cert este ca Moro trebuie sa evite sa mai lupte cu mediocri ca Ivo Cuk sau Mehmet Ozer, acum, pe final de cariera!