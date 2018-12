POVESTI DE CRACIUN | Dica a scapat ieftin! Cel mai CRUD CADOU: Tatal lui Mourinho, DAT AFARA de la o echipa chiar in timpul cinei de Craciun!

Dica a fost dat afara cu 3 zile inainte de Craciun, dar un antrenor a patit-o si mai rau!

Finalul sezonului de toamna e de obicei cu cateva zile inainte de Craciun, atfel ca multi antrenori devin someri chiar in timpul Sarbatorilor. A patit-o marele Mourinho, demis de Manchester United pe 18 decembrie, la fel si Dica, dat afara de Becali pe 23 decembrie.

Dar un antrenor a patit-o mult mai rau. Chiar in ziua de Craciun, in timp ce lua masa acasa, cu familia sa.

Este chiar tatal lui Jose Mourinho, José Manuel Mourinho Félix, cel care a avut o cariera lunga de antrenor in Portugalia.

Chiar Jose Mourinho si-a amintit intr-un interviu in 2004 cand o antrena pe Chelsea ca soarta antrenorilor poate fi cruda uneori.

"Aveam 9 sau 10 ani cand tatal meu a fost demis in ziua de Craciun. Era antrenor, iar rezultatele sale nu erau bune. Pierduse un meci pe 22 sau 23 decembrie. In ziua de Craciun, telefonul a sunat si l-au anuntat ca e dat afara. Eram in timpul mesei. Asa ca stiam de atunci despre urcusurile si coborasurile din fotbal, stiu ca intr-o zi voi fi dat afara", povestea Mourinho in 2004.

Pe 17 decembrie 2015, Jose Mourinho era dat afara de Chelsea, iar pe 18 decembrie 2018 era dat afara de Manchester United. Portughezul a plecat de la ambele cluburi cu aproape 50 de milioane in conturi, suficient pentru ca sarbatorile sale sa nu fie complet triste.