Americanul Jon Jones, campionul UFC en titre la categoria grea, a decis să se retragă, a anunțat conducătorul organizației de arte marțiale mixte, Dana White, înainte ca luptătorul în vârstă de 37 de ani să-și confirme decizia, informează AFP.



''Astăzi, anunț oficial retragerea mea din UFC. Această decizie este rezultatul unor lungi reflecții și vreau să-mi exprim profunda recunoștință pentru călătoria pe care am trăit-o de-a lungul anilor'', a precizat Jones pe contul său de pe rețeaua X.



''Din momentul în care am pășit în octogon, scopul meu a fost să împing limitele a ceea ce era posibil în acest sport. Să devin cel mai tânăr campion din istoria UFC, să-mi apăr titlul împotriva unora dintre cei mai buni luptători din lume și să împărtășesc momente de neuitat cu fanii din întreaga lume. Sunt amintiri pe care le voi prețui pentru totdeauna'', a subliniat americanul, care are un bilanț de 21 de victorii și un ''No Contest'' în UFC.



Jon Jones a devenit campion UFC la categoria semigrea în martie 2011, la vârsta de 23 de ani și opt luni. El rămâne cel mai tânăr campion din istoria organizației, la toate categoriile de greutate. A deținut titlul până în 2020, cu întreruperi legate în special de un accident rutier cu fugă de la fața locului și apoi de un test antidoping pozitiv în 2016, care i-a dus la o suspendare de douăsprezece luni.



Americanului i-a fost retras titlul pentru a treia oară și a primit o suspendare de 15 luni după ce au fost găsite urme de steroizi în eșantioanele sale, în 2017.



După ce a renunțat la centură, Jones a stat departe de octogon timp de trei ani înainte de a avansa la categoria grea, cu ochii pe titlul lăsat vacant de camerunezul Francis Ngannou. El l-a dominat pe francezul Ciryl Gane în mai 2023, intrând în posesia titlului, pe care l-a apărat apoi cu succes în fața compatriotului său Stipe Miocic, în noiembrie anul trecut.



''Jon Jones ne-a sunat aseară și și-a anunțat retragerea'', a explicat sâmbătă conducătorul UFC, Dana White, în cursul unei conferințe de presă în Azerbaidjan. ''Jon Jones este oficial retras. Tom Aspinall este campionul UFC la categoria grea'', a adăugat el.



O luptă între Jon Jones și britanicul Tom Aspinall era în negocieri, dar cerințele financiare ridicate ale campionului en titre, care deja sugera o posibilă retragere, l-au determinat pe White să-i dea un ultimatum.

