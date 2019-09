Batalia Moldovei: Team Morosanu vs Team Bonjasky, vineri, ora 20:00, la PRO X!

Vor fi batai ca-n jungla la Piatra Neamt. Regele Junglei Morosanu a sunat adunarea.



Hiena din Banat, Corbeanu, va lupta cu leul Raiko la Piatra Neamt, vineri, la ora 20:00, la PRO X. Ca sa-si sperie rivalul, Hiena din ring a sfasiat un leu de plus.



"Leule! Asta e finalul tau!", a urlat Corbeanu.



Hiena s-a inspirat de la Morosanu. Asta a facut inaintea primei aparitii in ring.