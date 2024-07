În ediția de sâmbătă, 7 iulie, a emisiunii Studio EURO 2024, Remy Bonjasky, de trei ori campion în K-1 World Grand Prix la categoria grea, a avut o intervenție în direct la Pro TV.

Campionul Remy Bonjasky, intervenție-șoc în direct la Pro TV: ”Mă alătur fraților mei români” + ”Sunt din Olanda, bineînțeles!”

După România - Olanda 0-3, corespondentul Pro TV Constantin Toma a intrat în direct la emisiunea Studio EURO 2024 din Germania. Printre suporterii români aflați la fața locului, a apărut și Remy Bonjasky în cadru.

La câteva zile de atunci, campionul K-1 Bonjasky a vorbit sincer despre momentul respectiv și a ținut să puncteze faptul că a vrut să apară la TV în mulțimea de români aflată la Munchen.

”Sunt din Olanda, bineînțeles! După meci am zis hai să mă alătur fraților mei români în fața camerei! Nu a fost ușor. Am avut mult noroc. Și mulți jucători buni.

Nu sunt în Germania acum. Sper să merg la următorul meci al Olandei.

(n.r. meciul cu Turcia) A fost foarte greu. În prima repriză am fost slabi. Antrenorul nostru a făcut mici schimbări, iar în partea secundă am luptat ca niște lei, am pus presiune și am întors rezultatul.

De fiecare dată când vin în România oamenii sunt drăguți cu mine. Sunt foarte fericit că ați ajuns în optimi!”, a spus Remy Bonjasky.

Ce a spus Bonjasky după România - Olanda

Luptătorul de 1,96 metri a luat microfonul PRO TV și a transmis un mesaj în direct pentru România.

”Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor din România, pentru că România e fantastică! Vă iubesc!”, a spus fostul mare kickboxer, după care a continuat să sărbătorească alături de suporterii prezenți la Munchen.