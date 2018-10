ACUM LIVE LA PRO X: BATALIA MOLDOVEI! Ciobanul Nastase se bate cu un cubanez de doua ori mai greu ca el! Morosanu intra in ring cu turul Ozer, dupa 23:00 LA ProTV

Gala Dynamite Fighting Show - Batalia Moldovei se vede in direct si in exclusivitate la PRO X si ProTV.

Catalin Morosanu se bate in main eventul galei Batalia Moldovei, de la Piatra Neamt. "Moartea din Carpati" va intra in ring cu turcul Ozer. Tot in aceasta seara, in ringul de la Piatra Neamt vor intra si Andrei Stoica, impotriva albanezului Memedi, dar si Ciobanul Nastase, impotriva unui cubanez de doua ori mai greu decat el.

Fight Card-ul galei