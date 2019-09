Mireasa l-a facut knock-out la dans pe prietenul lui Morosanu! Ciobanul Nastase a petrecut cu apa si isi va duce aleasa in luna de miere la stana

Din articol Ciobanul Nastase nu a pus gura pe bautura la nunta lui

Mireasa Madalina l-a facut knock-out pe ciobanul Nastase la dansul mirilor. Luna de miere a fost amanata.

Luptatorul se va bate in gala lui Morosanu si Bonjasky, vineri, de la opt, la Pro X.

"-Unde ai vrea sa te duca in luna de miere?

EL: -La stana, la treaba!

Ea: -E bine si acolo!

-Tu unde visezi sa mergi?

Ea: -La munte, la aer curat", au spus Madalina si Bogdan Nastase.

"O sa beau eu in locul lui in seara asta, ca eu nu am meci. Asa ca o sa fiu cu ochii pe el sa nu dea cu spritzul", a spus Morosanu la Pro TV.