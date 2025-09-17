FOTO Viral pe internet! Ce a apărut pe echipamentul lui Sehrou Guirassy în Juventus - Borussia Dortmund

Viral pe internet! Ce a apărut pe echipamentul lui Sehrou Guirassy în Juventus - Borussia Dortmund Liga Campionilor
Faza principală din UEFA Champions League a început cu rezultate surprinzătoare.

Sehrou Guirassy (29 de ani), atacantul celor de la Borussia Dortmund, a fost titular în meciul dramatic cu Juventus, de la Torino, incheiat cu un incredibil 4-4.

Ce a apărut pe echipamentul lui Sehrou Guirassy în Juventus - Borussia Dortmund

Germanii au condus cu 4-2 pe Allianz Stadium, dar nu și-au putut menține avantajul până la final. Juventus a egalat cu două goluri marcate în minutele 90+4 și 90+6 și a smuls dramatic un punct din această întâlnire.

Guirassy a fost titular și a bifat un assist pentru echipa sa, dar a atras toate privirile cu tricoul său. Pe spatele său, lângă număr, a apărut de două ori numele clubului Dortmund, fără numele său, spre deosebire de echipamentul colegilor săi, care au avut numele deasupra numărului.

Cel mai probabil, este vorba despre o gafă a staff-ului lui Dortmund. Aceasta s-a viralizat în scurt timp, iar pozele cu tricoul lui Guirassy au stârnit mai multe reacții pe rețelele de socializare.

  Imago1066524627
×
Champions League programează șase partide, în prima zi

Ca să ne dăm seama ce a ajuns cea mai tare competiție UEFA intercluburi din punct de vedere financiar, e nevoie să facem o singură precizare: fondul de premiere e de 2,7 miliarde de dolari! Aici, se dau următoarele sume pentru meciurile din grupa extinsă:

*Victorie: 2,1 milioane de euro (2,3 milioane de dolari)

*Egal: 700.000 de euro (777.000 de dolari)

