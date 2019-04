VIDEO | "Doamne, va iubesc!" Reactia FABULOASA a lui Kane dupa calificarea DRAMATICA a lui Tottenham

Manchester City si Tottenham au oferit un nou meci pentru istoria Champions League. Cele doua formatii din Premier League s-au luptat pana in ultima secunda pentru calificarea in semifinale. Literalmente, pana in ultima secunda.

City a avut un gol anulat la ultima faza a meciului, reusita care putea califica echipa lui Guardiola. Harry Kane a fost absent la partida retur din cauza unei accidentari.

Kane a urmarit meciul de acasa si s-a filmat in timp ce viziona finalul nebun al confruntarii. "Doamne, va iubesc!", a fost mesajul postat pe contul de Twitter imediat dupa ce arbitrii au anulat golul lui City si au consfintit astfel calificarea lui Tottenham.