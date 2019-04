Vestea pe care toti fanii lui Juventus o asteptau: Ronaldo revine pe teren in meciul cu Ajax! Portughezul a vrut sa-i contrazica pe toti

Juventus intalneste Ajax in sferturile UEFA Champions League.

Juventus a primit o veste extraordinara inaintea duelului cu Ajax din sferturile UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo si-a revenit dupa accidentare si e gata sa intre pe teren, scrie Marca.

Portughezul s-a accidentat la coapsa dreapta in meciul in care a evoluat pentru nationala Portugaliei in preliminariile EURO 2020.

Chiar daca dupa primele investigatii era mai mult ca sigur ca Ronaldo va rata turul intalnirii cu Ajax, portughezul a facut tot posibilul sa revina si sa intre pe teren pentru Juve, in cautarea celui de-al saselea trofeu al sau in UEFA Champions League.

Totusi, portughezul va fi protejat in meciul Juventus - AC Milan, programat sambata in Serie A, pentru a evita o recidiva.