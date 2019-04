AJAX - JUVENTUS | Noapte "exploziva" la hotelul in care sunt cazate starurile lui Juve! Suporterii olandezi au pornit nebunia in miez de noapte. VIDEO

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Suporterii lui Ajax i-au intampinat si pe cei de la Juventus in acelasi fel in care le-au facut primirea si celor de la Real Madrid, cu artificii in miez de noapte.

Starurile lui Juve nu s-au putut bucura de un somn linistit inaintea duelului cu Ajax.

Fanii olandezi au "organizat" un spectacol pirotehnic langa hotelul Van der Valk, acolo unde sunt cazati adversarii din sferturile UEFA Champions League ai echipei lor preferate.

Meciul tur din intalnirea dubla dintre Ajax si Real Madrid este programat miercuri seara, de la ora 22:00, pe Johan Cruijff Arena din Amsterdam.

Nu este prima data cand suporterii olandezi le fac noaptea un cosmar adversarilor lui Ajax. Ei au facut acelasi lucru in in februarie, in apropierea hotelului unde au fost cazati jucatorii de la Real Madrid.