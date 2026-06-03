Ungurii, lăudați de UEFA: „Succesul de la Budapesta“, remarcat de șeful fotbalului european

Ungurii, lăudați de UEFA: „Succesul de la Budapesta“, remarcat de șeful fotbalului european Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Capitala Ungariei a găzduit un meci mare, cel care a încheiat sezonul 2025-2026 la nivel continental.

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UEFAAleksander CeferinAlexander CeferinPSGArsenalBudapesta

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin (foto), a lăudat modul în care Ungaria a organizat finala Ligii Campionilor.

Într-o scrisoare publicată pe site-ul oficial al Federaţiei Maghiare de Fotbal şi adresată preşedintelui federaţiei, Sandor Csanyi, Ceferin a declarat că găzduirea unei finale a Ligii Campionilor a fost ''una dintre cele mai mari responsabilităţi din fotbalul mondial''.

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''Succesul de la Budapesta nu a fost o întâmplare. A fost rezultatul a ani de muncă asiduă, devotament neclintit şi pregătire meticuloasă'', a scris Ceferin, potrivit Agerpres.

Ceferin a mulţumit federaţiei maghiare, echipei organizatoare şi tuturor celor implicaţi în pregătirea evenimentului, spunând că finala a reflectat unitatea, pasiunea şi prietenia întruchipate de fotbal.

Şeful UEFA a adăugat că Budapesta a oferit un cadru remarcabil pentru finală, în timp ce Arena Puskas, cu facilităţile sale de clasă mondială, a fost o scenă potrivită pentru cea mai importantă competiţie intercluburi din Europa şi un simbol al dezvoltării fotbalului maghiar în ultimii ani.

Finala Ligii Campionilor a avut loc, la Budapesta, pe 30 mai, în care echipa franceză Paris Saint-Germain şi-a păstrat titlul după ce a învins-o pe Arsenal, campioana Angliei, cu scorul de 5-4 la lovituri de departajare. Cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, după timpul regulamentar și cele două reprize adiționale.

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