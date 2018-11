"Ai mai multe puncte decat echipa ta in clasament!" Fotbalist, IRONIZAT public de politia rutiera! FOTO

Un jucator din Anglia regreta amarnic incalcarea legii.

Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Chiar daca a scapat cu o mica amenda si cateva puncte de penalizare, jucatorul a ajuns subiect de dezbatere virala, in urma unei postari a politiei rutiere pe Twitter.

"Ai mai multe puncte in permis decat are echipa ta in clasament!", e ironia trimisa public de politisti.

Jucatorul, al carui nume nu a fost publicat, a fost surprins in timp ce folosea telefonul mobil la semafor, doua cauciucuri desumflate si fara asigurare.

"Acest sofer are mai multe puncte decat toata echipa la care joaca fotbal profesionist", a scris BCH Road Policing din Anglia.

"6 puncte pentru telefon, 6 pentru lipsa asigurare, 6 pentru cauciucuri = 18, plus cele 6 pe care le are deja. Sanse mici sa primeasca acele puncte individuale la tribunal, dar cu permisul suspendat sigur se alege. Are mai multe puncte decat toata echipa pentru care joaca fotbal profesionist. Si prietena lui a fost raportata pentru incalcari legate de permisul de conducere", au scris politistii englezi.