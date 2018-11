Am castigat cupa, suntem campioni balcanici! Deputatii lui Dragnea au rupt plasele la Balcaniada :)

Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, si-a premiat colegii care au castigat Campionatul Interparlamentar de Fotbal desfasurat in Antalya.

Echipa de fotbal a Camerei Deputatilor a castigat Campionatul Interparlamentar de Fotbal, care a avut loc in perioada 23-26 noiembrie, in Antalya (Turcia), si la care au participat echipe din Ucraina, Turcia, Kenya, Ungaria si Romania, care au format doua grupe. Deputatii romani au invins Turcia cu 5-4, iar in finala Romania a jucat cu Ungaria si a castigat cu 1-0. Remarcatul turneului a fost Nicolae Georgescu, deputat PSD de Arges, care a marcat 3 goluri. Cum echipa Romaniei a devenit pentru prima data campioana balcanica, dupa ce, la editiile anterioare, a fost de trei ori vicecampioana, performanta nu a trecut neobservata, iar Liviu Dragnea a organizat o ceremonie de premiere pentru colegii sai, transmisa in direct pe retelele de socializare, asa cum sunt se face in cazul marilor performante din fotbalul fara jucatori cu burta si gabarit depasit.

Din echipa de fotbal a Camerei Deputatilor au facut parte: Nicolae Georgescu (PSD), George Ionut Dumitrica (fost deputat PNL si actual secretar general adjunct al Camerei Deputatilor), Lucian Nicolae Bode (PNL), Vlad Bontea (PSD), Ionel Floroiu (PSD), Costel Lupascu (PSD), Silviu Nicu Macovei (PSD), Constantin Codreanu (PMP), Petru Movila (PMP), Catalin Cristache (PMP), Giureci-Slobodan Ghera (Uniunea Croatilor din Romania), Adrian Miroslav Merka (Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania), Cezar Cioata (fost deputat PP-DD, PC, independent si PSD), Ciprian Valusca (consilier Camera Deputatilor), Valentin Savadosi (angajat Directia Servicii Interne) si Florin Popescu (fost deputat PNL).

"Campionatul Interparlamentar de Fotbal reprezinta, deja, o traditie care contribuie la dezvoltarea legaturilor intraparlamentare si la crearea de noi oportunitati de cooperare bilaterala si multilaterala. Victoria este una a echipei si reprezinta un moment unic de bucurie, mai ales pentru ca suntem in an Centenar, sarbatorit de toti romanii", a declarat capitanul echipei, George Ionut Dumitrica, secretar general adjunct al Camerei Deputatilor.

Deplasarea deputatilor in Turcia vine la doar o luna distanta de la anuntul facut de conducerea Senatului, care a constatat ca va epuiza inca din luna octombrie toti banii alocati pe anul 2018 pentru vizitele oficiale in strainatate, desi bugetul institutiei a fost dublu in comparatie cu anul trecut. De asemenea, in urma cu un an, Camera Deputatilor a provocat consternarea opiniei publice dupa ce a anuntat ca a cheltuit, doar in luna octombrie 2017, peste 7 milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii.





Autor: Gabriel Chirea