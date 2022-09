UEFA a deschis proceduri disciplinare împotriva lui Celtic, după ce suporterii lor au ridicat un banner pe care scria „F**k the Crown” în timpul meciului din Liga Campionilor împotriva lui Shakhtar Donețk.

Cu toate acestea, Rangers a scăpat de pedeapsă, în ciuda faptului că au sfidat UEFA cântând imnul național în omagiu adus Reginei, înainte să piardă cu 3-0 în fața lui Napoli pe Ibrox.

Fanii lui Celtic au afișat, de asemenea, un alt banner pe care scria „Îmi pare rău pentru pierderea ta Michael Fagan”, o referire la intrusul care a pătruns în dormitorul reginei Palatul Buckingham în 1982. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al UEFA a confirmat că investighează doar bannerul referitor la regina, ceea ce a dus la scuze din partea comentatorilor BT Sport, cei care au transmis meciul în Marea Britanie.

Scoția împotriva Regatului Unit

Suporterii scoțieni au scandat „Dacă urăști familia regală, bate din palme” în timpul partidei încheiate la egalitate 1-1 de la Varșovia. Nu a fost niciun minut de reculegere pentru Regina în urma discuțiilor dintre ambele cluburi și UEFA , dar ambele echipe au purtat banderole negre.

Rangers will not face disciplinary action from UEFA over national anthem but proceedings have been opened against Celtic for an offensive banner (presumably the F*** The Crown one)

— Martyn Ziegler (@martynziegler) September 15, 2022

UEFA a publicat un comunicare care spune că: „Au fost deschise proceduri împotriva lui Celtic cu privire la un banner afișat în timpul meciului de Liga Campionilor împotriva lui FC Shakhtar Donețk. Organele disciplinare ale Uefa vor decide în privința chestiunii în timp util.”