UEFA a deschis vineri o procedură disciplinară împotriva cluburilor OGC Nice şi FC Koln după ciocnirile dintre suporteri care s-au soldat cu 32 de răniţi cu ocazia meciului disputat joi seara între cele două echipe în Europa Conference League (1-1), informează AFP.

Cele mai grele acuzaţii vizează clubul francez, gazda meciului, pentru o serie de încălcări ale regulilor de "ordine şi securitate" în timpul competiţiilor europene - lansare de proiectile, aprindere de bombe de fum, "tulburări" cauzate de suporterii săi.

Nice va trebui să răspundă şi pentru deficienţe în ce priveşte "identificarea celor responsabili", personalul de securitate, controlul şi filtrarea spectatorilor şi limitarea mişcărilor acestora.

La rândul său, gruparea germană este urmărită disciplinar pentru "aruncare de obiecte, aprindere de fumigene" şi "tulburări" cauzate de suporterii săi.

Comisia de disciplină a UEFA se va pronunţa "în timp util", a indicat forul fotbalistic european, în timp ce scenele de joi au ridicat încă o dată problema securităţii în tribune.

Ciocniri violente între fani au avut loc joi pe stadionul Allianz Riviera din Nisa înaintea partidei OGC Nice - FC Koln, amânată în cele din urmă cu o oră. Mijlocaşul român Rareş Ilie a rămas pe banca de rezerve la gazde.

În total, 32 de persoane au fost rănite, dintre care doi poliţişti şi un steward, iar patru au fost spitalizaţi. Între ei, un suporter "în stare de ebrietate", provenind din tribuna germană. a fost internat după ce a căzut de la o înălţime mai mare de cinci metri.

Bărbatul, a cărui viaţă nu mai este în pericol, era de fapt un suporter parizian, au precizat mai multe surse, confirmând pentru AFP că în tribuna echipei oaspete s-au aflat mai mulţi suporteri parizieni purtând culorile formaţiei FC Koln.

