BREAKING NEWS | Un STAR din Champions League a fost ARESTAT! Fotbalistul e acuzat ca si-a INJUNGIAT un membru al familiei

Quincy Promes (28 de ani) evolueaza la Ajax si a fost recent eliminat din grupele Champions League.

Un anunt tulburator vine in aceasta dimineata din Olanda. Starul lui Ajax a fost arestat pentru ca si-ar fi injunghiat un membru al familiei.

Toata intamplarea nefericita s-ar fi petrecut la sfarsitul lunii iulie, la o petrecere organizata de Promes, insa persoana injunghiata a depus plangere la politie luna trecuta, anunta De Telegraaf.

Promes isi va petrece urmatoarele trei zile in inchisoare, dupa care cazul sau va fi judecat.

Arestarea a fost confirmata si de un purtator de cuvant al politiei: "Am aflat despre incident in urma cu o luna. Atunci a fost inceputa o investigatie, care a condus la arestarea din aceasta dimineata", a spus Jelmer Geerds, potrivit sursei citate.

Incidentul ar fi pornit de la o discutie in contradictoriu intre Promes si un membru al familiei, la o petrecere din Utrecht. In acel moment, fotbalistul lui Ajax ar fi folosit un cutit pentru a injunghia persoana respectiva, care a suferit rani grave.

Celelalte persoane prezente la petrecere au intervenit pentru ca lucrurile sa nu degenereze si mai rau.

Promes risca pana la patru ani de inchisoare pentru acuzatia de agresuine provocatoare de vatamari corporale grave.

Promes a fost titular si integralist la Ajax, fix cu o zi inainte sa fie arestat, sambata, cand a reusit sa inscrie si un gol in poarta lui Zwolle.

