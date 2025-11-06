Mai mult, Brugge putea câștiga toate cele trei puncte de pe urma acestei dispute, dar golul marcat în prelungiri a fost anulat de VAR după un fault la portar.



Thierry Henry (48 de ani), fostul mare atacant de la Barcelona și fost câștigător de Champions League cu gruparea blaugrana, a avut un discurs tăios la analiza partidei.



Thierry Henry: ”Nu poți câștiga Champions League așa”



Francezul nu a fost deloc impresionat de jocul echipei lui Hansi Flick și este de părere că Barcelona nu se poate impune în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa cu acest joc.



”Nu doar aperi mingea când nu e presiune asupra ei și îi lași pe adversari să alerge în stânga și-n dreapta, iar apoi apar ocazii în stânga și-n dreapta de fiecare dată. Asta nu e ceva ce ți-ai dori să faci.



Se presupune că trebuie să corectezi greșelile, nu să le creezi tu însuți. Nu poți câștiga Liga Campionilor așa, e foarte greu”, a spus Thierry Henry, la CBS Sports Golazo.



Club Brugge - Barcelona s-a terminat cu un surprinzător 3-3. Gazdele au punctat prin Tresoldi (6'), Forbs (17' și 63'), iar oaspeții prin Ferran Torres (8'), Lamine Yamal (61') și Tzolis (77' - autogol).



În urma acestui rezultat, Barcelona ocupă locul 11 din grupa unică a Ligii Campionilor cu 7 puncte. Club Brugge se poziționează pe 22, la 3 „lungimi” distanță de catalani.

