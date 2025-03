Antrenorul Diego Simeone nu a putut digera modul în care Atletico Madrid a fost eliminată din Champions League după dubla cu Real Madrid decisă la loviturile de departajare.

Ce a spus Diego Simeone



După ce Real Madrid a câștigat turul de pe Santiago Bernabeu, scor 2-1, Atletico Madrid s-a impus cu 1-0, după un gol marcat de Conor Gallagher încă din secunda 27.

Scorul s-a menținut după 90 de minute, dar și după cele două reprize suplimentare, astfel că s-a ajuns la loviturile de departajare, unde Julian Alvarez a trimis mingea în plasă, a sărbătorit golul, dar apoi a aflat că reușita este anulată.

Szymon Marciniak a fost sesizat din camera VAR. Motivul? Julian Alvarez a alunecat în momentul execuției și a atins mingea de două ori, o dată accidental, foarte fin, cu piciorul stâng și a doua oară cu dreptul, la șutul în forță care s-a dus sub transversală. După câteva zeci de secunde de așteptare, perioadă în care Valverde nu a fost lăsat să execute, Marciniak a făcut semn că golul nu este validat. Nu s-a dictat repetarea, ci penalty-ul pur și simplu a fost considerat ratat.

"Ați văzut voi că Julian a atins mingea de două ori? Ridicați mâna dacă ați văzut? Ridicați mâna! Nimeni nu o ridică. Altă întrebare!", a spus la final Simeone, pe un ton ridicat.

Ce a răspuns Thibaut Courtois



Portarul lui Real, Thibaut Courtois, i-a răspuns lui Simeone: ”Sunt sătul de această victimizare, mereu plânge pentru lucruri de genul ăsta. Arbitrii nu vor să avantajeze vreo echipă nici în Spania, nici în Europa. Arbitrii sunt oameni și cu ajutorul tehnologiei au văzut clar. Dacă ai deja 1-0 în primul minut și nu te uiți după al doilea gol, atunci acesta este eșecul jocului prestat”.

”Până la urmă este o loterie (n.r. - loviturile de departajare), am simțit că a fost o dublă atingere și i-am spus arbitrului. Nu e ușor de văzut și e ghinion pentru ei. Apoi a fost ghinion pentru mine când nu am putut să scot la Correa. Nu am făcut cel mai bun joc al nostru, dar am trecut și ăsta e lucrul important”, a mai spus goalkeeper-ul belgian al lui Real Madrid.

Între 2011 și 2014, Courtois a jucat la Atletico Madrid, fiind antrenat chiar de Diego Simeone.