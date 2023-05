Manchester City şi-a reconfirmat forţa pe teren propriu, dovedită anterior cu RB Leipzig (7-0) şi Bayern Munchen (3-0) în fazele eliminatorii ale competiţiei, după 1-1 în meciul tur, de pe ''Santiago Bernabeu''.

Bernardo Silva (23, 37), Eder Militao (autogol, 76) şi Julian Alvarez (90+1) au înscris în victoria echipei antrenate de Pep Guardiola, care va juca a doua finală de Champions League, urmând să o înfrunte pe Inter Milano.

Mina Bonino, analiză extinsă a eliminării lui Real Madrid



Soția lui Fede Valverde a postat pe contul de Twitter un text amplu despre meciul de pe Etihad și eliminarea galacticilor, ocazie cu care a trimis și câteva săgeți către cei de la PSG.

"Este foarte rău? Da. Am fost entuziasmați? Visăm la acest trofeu an de an. Este corect? Da. Trebuie să acceptăm și să mergem mai departe.

Ce a făcut City a fost o nebunie. Sunt puține lucruri de reproșat jucătorilor de la Real Madrid. Este fotbal și a câștigat echipa care a fost superioară.

Nu cred că există un vinovat, sunt etape din viața oricărei echipe, bune și rele. City a investit foarte mult și se vede acest lucru.

Real Madrid a arătat mai bine cu Chelsea sau Liverpool, pentru că joacă de la egal la egal, pune presiune, atacă. Acest stil te anulează. Cred că asta s-a întâmplat.

Manchester City este condusă foarte bine. Poți investi milioane în cei mai buni jucători de fotbal și să nu treci de optimile de finală. Dacă ai o strategie și jucători capabili, poți anula total rivalul, mental și fizic", a scris Mina Bonino.