Bernardo Silva (23, 37), Eder Militao (autogol, 76) şi Julian Alvarez (90+1) au înscris în victoria echipei antrenate de Pep Guardiola, care va juca a doua sa finală de Champions League, urmând să o înfrunte pe Inter Milano.

Manchester City va juca a doua sa finală în Liga Campionilor la fotbal, după ce a învins-o pe Real Madrid, deţinătoarea trofeului, cu scorul de 4-0 (2-0), miercuri seara, pe teren propriu, în manşa secundă a semifinalelor.

Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a limitat proporțiile scorului prin mai multe parade fenomenale. Belgianul a jucat în partida din Anglia accidentat.

„Nu cred că felul în care a început City a fost o surpriză pentru noi, ne așteptam la o explozie de presiune: că nu ne vor lăsa să ținem mingea. Ne așteptam să fim ținuți în propria jumătate de teren, în propria suprafață de pedeapsă. La pauză eram convinși că putem întoarce meciul, dar nu am reușit să menținem posesia, iar asta ne-a costat", a declarat Courtois, la finalul partidei.

???? Thibaut Courtois played injured last night! He had torn triceps. ????

