Jack Grealish s-a distrat cu Real Madrid, apoi l-a caracterizat pe Guardiola printr-un singur cuvânt

Manchester City va juca a doua sa finală în Liga Campionilor, după ce a învins-o pe Real Madrid, deţinătoarea trofeului, cu scorul de 4-0 (2-0), miercuri seara, pe teren propriu, în manşa secundă a semifinalelor. Bernardo Silva (23, 37), Eder Militao (autogol, 76) şi Julian Alvarez (90+1) au înscris în victoria echipei antrenate de Pep Guardiola, care va juca a doua sa finală de Champions League, urmând să o înfrunte pe Inter Milano.

Jack Grealish a fost unul dintre cei mai valoroși jucători ai lui City. A creat panică în permanență în extrema stângă și a făcut și faza de apărare pentru a-l ajuta pe elvețianul Akanji. La finalul partidei, decarul de la City l-a caracterizat pe managerul spaniol Pep Guardiola printr-un singur cuvânt: geniu!

"La fiecare meci pe care îl jucăm, încercăm să dominăm și să ține mingea cât mai mult. Managerul (n.r. - Pep Guardiola) este un geniu și sunt sigur că ne va spune cum o putem răni pe Inter.. Va fi un meci greu. Au multă experiență. Trebuie să fii o echipă bună pentru a ajunge într-o finală și ei sunt o echipă bună, așa că trebuie să le oferi respect", a declarat Jack Grealish, la finalul partidei de pe Etihad.

Echipa antrenată de Guardiola este aproape de realizarea unei triple istorice în acest sezon, având nevoie de o singură victorie pentru a câştiga un nou titlu în Premier League, fiind calificată în finala Cupei Angliei (cu Manchester United) şi în finala Ligii Campionilor. Guardiola a câştigat ultima dată Liga Campionilor în 2011, pe când o pregătea pe FC Barcelona. Carlo Ancelotti a stabilit miercuri seara un record la numărul de meciuri ca antrenor în Champions League, 191.

35 - Jack Grealish has created 35 chances in this season's #UCL campaign, the most on record (since 2003-04) by an English player in a single season. Architect. #MCIRMA pic.twitter.com/roptHJijs8

Pentru echipa lui Pep Guardiola este a doua finală din ultimii trei ani, după cea pierdută în 2021 în fața celor de la Chelsea, scor 0-1, pe Estadio do Dragao din Porto. De partea cealaltă, Inter Milano este la cea de-a șasea finală din istoria clubului.

Nerazzurrii au câștigat de trei ori cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, în 1964, 1965 și 2010, iar în 1967 și 1972 au reușit să ajungă până în ultimul act al competiției.

Finala de la Istanbul se va disputa pe 10 iunie, pe Stadionul Olimpic Ataturk, cu o capacitate de 74,753 de locuri.

????️ Jack Grealish: “I had a text from my mum before the game saying; ‘These are the nights you dreamed of as a kid,’ and it’s true.

Playing in the Champions semi-final in a stadium like, that everyone in the world was probably watching, sometimes you pinch yourself…” pic.twitter.com/IC4wBcByNm