Real Madrid i-a decis soarta lui Carlo Ancelotti, după umilința de pe Etihad

Dacă în manșa tur, cele două echipe au remizat pe Santiago Bernabeu, în retur, Real Madrid nu a putut să o stăpânească pe Manchester City, iar galacticii au fost umiliți pe Etihad, scor 0-4.

Carlo Ancelotti, antrenor principal la Real Madrid din iulie 2021, mai are contract cu gruparea „blanco” până la finalul sezonului următor, iar conducerea galactică i-a stabilit deja soarta.

Potrivit jurnalistului sportiv de la The Atheltic, Mario Cortegana, Real Madrid l-a asigurat pe Carlo Ancelotti că va continua, cel puțin temporar, la trupa de pe „Santiago Bernabeu”.

În fapt, conducerea lui Real va căuta să aducă un nou antrenor, a mai informat Cortegana, într-o postare pe Twitter: „Asta gândește conducerea despre viitor, după ce echipa fost eliminată”.

⚡️

Real Madrid will now look for change – but Carlo Ancelotti’s job seems safe

Also in private, the club assured Carlo's continuity last night

This is what it was like to be eliminated - and how they're thinking about the future

⁦@TheAthleticFC⁩ https://t.co/QqFj09wPvC