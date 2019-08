SLAVIA PRAGA - CFR 1-0 | "Euforie la Praga!" Presa din Cehia, in extaz dupa ce Slavia a eliminat-o pe CFR: "Vom juca din nou in grupele Champions League dupa 12 ani"

Slavia Praga s-a calificat in grupele UEFA Champions League dupa ce au reusit sa ii invinga pe cei de la CFR si in mansa retur. Jan Boril a marcat golul care a dus-o pe Slavia in grupele UEFA Champions League. La finalul partidei, presa din Cehia a avut doar cuvinte de lauda adresa celor de la Slavia.

"Euforie la Praga! Eden Arena va gazdui meciuri de Liga Campionilor. Dupa 12 ani, jucatorii Slaviei vor juca din nou in grupele Ligii Campionilor. Campionii Cehiei au invins CFR Cluj cu 1-0 si in partida retur. Unicul gol al partidei a fost marcat de Jan Boril, in minutul 66. Slavia ca fi in a patra urna valorica la tragerea la sorti de maine", scriu cei de la isport.cz