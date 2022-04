Stăpân în Madrid, "singur pe lume" la Paris. Dezvăluirile lui Sergio Ramos

Sosit ca jucător liber la PSG, în iulie 2021, Ramos a avut un prim sezon la gruparea pariziană marcat de numeroase probleme fizice, pe care pare să le fi depăşit în acest moment. Titularizat în trei meciuri pe parcursul lunii aprilie, împotriva formaţiilor Clermont, Angers şi Lens, fotbalistul iberic este conştient că nu a atins încă nivelul aşteptat de suporterii lui PSG.

"Am petrecut doar câteva ore cu tricoul lui PSG la cel mai bun nivel al meu. Abia aştept să revin pe teren şi să arăt tot fotbalul care mi-a rămas, alături de noua mea echipă. Nu a fost uşor să fac o schimbare atât de mare, într-un oraş la fel de spectaculos precum Parisul. Mai ales la început, mi-a fost greu să mă adaptez. Am petrecut mulţi ani la un alt club, aveam totul sub control, casa, personalul, echipa, cei patru copii, şcolile", a declarat Ramos.

Internaţionalul spaniol (180 de selecţii) nu a avut în schimb dificultăţi în a-şi găsi locul în grupul de jucători de la PSG. "Adaptarea în echipă a fost foarte, foarte bună pentru că cunoşteam deja anumiţi jucători", a adăugat el, insistând în special pe legătura sa cu portarul Keylor Navas, alături de care a jucat câteva sezoane la Real Madrid, sau fundaşul Thilo Kehrer, de care este foarte apropiat.

"Sunt mulţi jucători latini pe care îi cunoşteam deja şi, de asemenea, jucători francezi precum Kimpembe şi mulţi alţii care sunt aici. Adaptarea a fost foarte bună, iar din acest punct de vedere este adevărat că am avut o şansă", a mai spus Sergio Ramos, care a cucerit în acest sezon primul său titlu de campion al Franţei alături de PSG. Agerpres