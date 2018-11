Imagini SOCANTE: A comis-o din nou! Sergio Ramos si-a umplut de sange un adversar in victoria cu Plzen | FOTO&VIDEO

Jucatorul celor de la Real Madrid a comis-o inca din minutul 14 al confruntarii cu Viktoria Plzen din grupele Champions League.

Sergio Ramos l-a umplut de sange pe Milan Havel, iar arbitrul Deniz Aytekin nu a avut nicio reactie. Caputanul Realului l-a depasit pe Havel si l-a lovit cu cotul in fata. Jucatorul cehilor a ramas intins pe gazon si a sangerat. Intamplarea a starnit reactiile fanilor, care au scris ca Ramos ar fi primit rosu daca exista VAR in Champions League.

Sergio Ramos sparks outrage by leaving Viktoria Plzen star in a bloodied mess in Champions League clash https://t.co/fhAjXbw1Md pic.twitter.com/MGUWeNXi4K