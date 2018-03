LIVE BLOG PSG - Real Madrid, ora 21:45, PROTV | Cum arata noile ghete pe care Ronaldo le va purta pentru prima data diseara, la Paris

PSG - Real Madrid este socul optmilor din UEFA Champions League. Partida este in direct, pe PROTV, in aceasta seara, de la 21:45.

UPDATE: Cristiano Ronaldo va purta pentru prima data noul model de ghete de la Nike, concepute de Kim Jones, un englez de 38 de ani care este directorul artistic al colectiilor barbatesti de la Luis Vuiton.

"M-am inspirat de la ghepard, cred ca asta i se potriveste cel mai bine lui Cristiano."

Mansa retur a optimilor UEFA Champions se reia de la scorul de 3-1, rezultat inregistrat in tur pe Santiago Bernabeu. Parcursul din UEFA Champions League este tot ce le-a ramas "galacticilor" in acest sezon care in plan intern au ratat tot ce se putea rata.

PSG are nevoie de o victorie cu 2-0 pentru a se califica mai departe. Francezii au eliminat Realul de doua ori, in 1993 si in 1994, ambele eliminar fiind reusite tot in faza optimilor de finala. Unai Emery nu se va putea baza la acest meci pe vedeta de 222 de milioane. Neymar s-a accidentat in derby-ul cu O.M si va rata confruntarea cu Real.

Sub conducerea lui Zinedine Zidane, Real Madrid a castigat 11 din cele 15 meciuri eliminatorii disputate in UEFA Champions League si a castigat trofeul de doua ori.

Meciul de la Paris este decisiv pentru soarta ambilor antrenori. Unai Emery se confrunta cu critici tot mai dese la PSG si este posibil sa plece daca va parasi UEFA Champions League. De partea cealalta, Zidane a declarat in mod public ca isi va da demisia daca este eliminat de PSG dupa ce Real traverseaza un sezon de cosmar pe plan intern.