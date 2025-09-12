Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #9 din sezonul regulat al SuperLigii României



Rapid, atenționată de ”U” înaintea meciului de la Cluj. Mesajul ardelenilor



Ardelenii au publicat un mesaj pe rețelele social media prin care au evidențiat faptul că echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău nu a pierdut niciun joc disputat acasă, în stagiunea precedentă, contra giuleștenilor.



”Sezonul trecut nu am cedat în cele două meciuri cu FC Rapid 1923 de pe Cluj Arena! În câteva ore va avea loc duelul cu numărul 101 dintre cele două echipe”, a scris ”U” pe rețelele social media.



Ardelenii nu au cedat nici în Giulești în fața Rapidului. În play-off, ”U” a învins-o cu 2-0 pe Rapid în ”Grant”, în timp ce în sezonul regulat a câștigat tot cu 2-0!