Rapid, atenționată de "U" înaintea meciului de la Cluj. Mesajul ardelenilor

Superliga
Superliga României revine vineri seară odată cu meciul dintre ”U” Cluj și Rapid de pe ”Cluj-Arena”.

Rapid U Cluj Superliga
Rapid, atenționată de ”U” înaintea meciului de la Cluj. Mesajul ardelenilor

Ardelenii au publicat un mesaj pe rețelele social media prin care au evidențiat faptul că echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău nu a pierdut niciun joc disputat acasă, în stagiunea precedentă, contra giuleștenilor.

”Sezonul trecut nu am cedat în cele două meciuri cu FC Rapid 1923 de pe Cluj Arena! În câteva ore va avea loc duelul cu numărul 101 dintre cele două echipe”, a scris ”U” pe rețelele social media.

Ardelenii nu au cedat nici în Giulești în fața Rapidului. În play-off, ”U” a învins-o cu 2-0 pe Rapid în ”Grant”, în timp ce în sezonul regulat a câștigat tot cu 2-0!

”U” Cluj - Rapid, cel mai vechi duel din istoria primei ligi, de la 21:00

Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934. 

Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea).

În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut. 

În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj locul 3, CFR locul 4).

Primul star pe care e gata să îl debuteze CFR Cluj + când revine Louis Munteanu
Primul star pe care e gata să îl debuteze CFR Cluj + când revine Louis Munteanu
Olandezii s-au pronunțat în cazul lui Dennis Man înainte de meciul lui PSV
Olandezii s-au pronunțat în cazul lui Dennis Man înainte de meciul lui PSV
L-au trecut degeaba pe lista UEFA? FCSB anunță: Un an de zile stă!
L-au trecut degeaba pe lista UEFA? FCSB anunță: "Un an de zile stă!"
Unde a semnat Raul Albentosa, fostul dinamovist cu aproape 100 de meciuri în La Liga
Unde a semnat Raul Albentosa, fostul dinamovist cu aproape 100 de meciuri în La Liga
00:00
