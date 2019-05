"UEFA chiar isi bate joc de noi!" Fanii lui Arsenal au luat foc: GAFA facuta de forul european inaintea finalei cu Chelsea

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Niciuna dintre cele doua echipe nu este multumita de organizarea finalei la Baku, iar fanii lui Arsenal au gasit un nou motiv de suparare. Pe afisul de prezentare, UEFA a trecut un jucator accidentat al lui Arsenal, fotbalist ce are sanse minime de a juca in marea finala.

Prezenta lui Denis Suarez pe afisul de prezentare al finalei i-a scos din minti pe suporterii lui Arsenal. Suarez inca nu a apucat sa joace un meci intreg pentru Arsenal din pricina accidentarilor si sunt sanse extrem de mici ca mijlocasul imprumutat de la Barcelona sa se afle pe teren la Baku.

Fanii au luat foc pe retelele de socializare. "UEFA chiar isi bate joc de noi", a scris un suporter pe Twitter, in timp ce un alt fan a incercat sa se amuze pe seama situatiei: "Sunt convins ca ei au crezut ca e Ramsey".

Denis Suarez is on the billboard for the Europa League Final 2019 in Baku, Azerbaijan. pic.twitter.com/ejt8HDVGhy