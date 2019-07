Revine Tucudean! Petrescu il ia in Israel, pe post de "arma secreta" la returul cu Maccabi! LOTUL deplasat de CFR Cluj

Tucudean merge cu echipa in Israel, pentru returul cu Maccabi Tel Aviv. Meciul pleaca de la 1-0 pentru campioana Romaniei.

CFR are prima sansa in Israel, iar in lotul campioanei revine un fotbalist care a fost indisponibil in ultima perioada.

George Tucudean face parte din lotul echipei pentru meciul cu Maccabi, dar sansele sa joace sunt inca necunoscute. Antrenorul Dan Petrescu a anuntat ca atacantul deocamdata nu s-a antrenat cu echipa.

"Tucudean sa intre in teren? Pai nu a facut niciun antrenament cu echipa, cum sa joace? Cred ca glumiti! Nici de gluma nu e buna, daca nu s-a antrenat deloc, cum sa joace? Din pacate pentru noi, nicio sansa. Cand o sa-l vad pe teren, va zic cand revine. Deocamdata e in sala, face antrenamente in sala", spunea Petrescu inaintea meciului tur.

Tucudean a fost indisponibil inca din finalul sezonului trecut din cauza unor probleme la inima. Acesta a fost operat si se pare ca acum este pregatit sa revina in circuit.

In campionat, lucrurile merg excelent pentru CFR. Formatia campioana este in acest moment lider dupa victoria 1-0 cu Dinamo. In Europa, CFR a castigat in tur cu 1-0 contra lui Maccabi, iar daca trece de formatia din Israel urmeaza sa dea piept cu scotienii de la Celtic.