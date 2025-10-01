Când a mărit formatul Ligii Campionilor, cu o grupă de 36, UEFA a creat o competiție care „tipărește“ bani!

În sezonul trecut, bugetul întrecerii din care cluburile și-au împărțit primele a fost de... 2,4 miliarde de euro! Și în campania actuală, care a ajuns la etapa a doua din grupa extinsă, banii curg deja. Iar sumele sunt de-a dreptul uriașe!

Ca să ne dăm seama la ce nivel financiar a ajuns Champions League, la ora actuală, e suficient să pomenim de banii câștigați de Real Madrid, pentru o victorie fără emoții, 5-0 cu Kairat Almaty, în Kazahstan. Gigantul spaniol a fost răsplătit cu 2,1 milioane de euro, cât valorează un succes în grupa de Champions League. Practic, în 90 de minute, Real a încasat jumătate din bugetul unui club românesc pe un an!

În Liga Campionilor, sunt profitabile și remizele. Dovadă faptul că Bodo/Glimt – Tottenham au încasat câte 700.000 de euro pentru egalul lor de marți, scor 2-2.

