„Los Blancos” au avut probleme cu accidentările în acest start de sezon, iar Xabi Alonso s-a descurcat cu jucătorii pe care i-a avut la dispoziție.

Problemele accidentărilor din apărarea s-au resimțit din plin în meciul cu Atletico Madrid, în care Realul a pierdut cu 2-5.



Revenire nesperată la Real Madrid pentru El Clasico



În urma accidentarilor lui Trent Alexander-Arnold și a lui Dani Carvajal, Xabi Alonso a rămas fără opțiuni „de meserie” pentru flancul drept al apărării, dar problema aceasta se va rezolva după pauza competițională pentru echipele naționale.

Se pare că Trent Alexander-Arnold, despre care s-a spus că va reveni abia la mijlocul lunii noiembrie, ar pute fi apt cu o lună mai devreme, după pauza internațională, conform Marca.

Astfel, fundașul lateral englez ar putea fi disponibil pentru partida cu Getafe din campionat, dar mai ales ar putea fi titular în El Clasico, care va avea loc pe 26 octombrie. Revenirea lui Trent pentru partida cu Barcelona din campionat ar fi extrem de importantă pentru trupa lui Xabi Alonso.

Englezul a bifat cinci partide în tricoul lui Real Madrid în acest sezon.

75 de milioane de euro este cota lui Trent Alexander-Arnold, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

