Raul Rusescu, fostul atacant al roș-albaștrilor, a caracterizat prima repriză, încheiată la egalitate, 0-0, drept catastrofală, subliniind că FCSB a fost dominată de o echipă dintr-un campionat semi-amator.



"Slab! Este o repriză slabă, foarte slabă pentru această echipă și pentru felul în care a arătat în ultimul an și jumătate. Cred că este cea mai slabă repriză. Dacă ne uităm la ce adversar au în față... Au fost dominați la șuturi, la posesie, ocaziile mai mari le-au avut gazdele", a punctat Rusescu, potrivit GSP.



Rusescu îl apără pe Olaru: "Merită așteptat"

Unul dintre jucătorii criticați pentru evoluția sa a fost Darius Olaru, revenit de curând după o accidentare gravă. Totuși, Rusescu este de părere că mijlocașul are nevoie de credit și de sprijinul colegilor pentru a-și recăpăta forma.



"Olaru are nevoie de timp, asta e clar. Sunt foarte puțini jucători în istoria fotbalului care după o accidentare de 5-6 luni să revină exact la fel cum erau. Eu cred că el și-a câștigat timpul de care are nevoie, pentru tot ce a făcut înainte de accidentare. Era chiar numărul 1. Merită așteptat. Când colegii erau mai jos, el i-a tras după el. Acum are și el nevoie de ajutorul lor", a explicat fostul jucător al FCSB.



Analiza lui Rusescu a scos în evidență și absențele importante din ofensivă, fostul internațional remarcând faptul că lipsa unor jucători cu execuții precum Alibec sau Bîrligea s-a simțit din plin. "Într-un meci ca ăsta, cu un stâng al lui Alibec poți debloca partida", a adăugat el.



În turul al doilea preliminar, FCSB va înfrunta campioana Macedoniei de Nord, KF Shkendija, victorioasă în faţa galezilor de la The New Saints cu 2-1, după prelungiri, la Skopje, după 0-0 în prima manşă.



Campioana României va juca primul meci în deplasare, pe 22 sau 23 iulie, iar revanşa la Bucureşti, pe 29 sau 30 iulie.