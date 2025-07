După un 3-1 în tur, FCSB a suferit o înfrângere rușinoasă pe terenul lui Inter d'Escaldes, scor 1-2.

Ștefan Târnovanu s-a declarat absolut revoltat de prestația echipei sale și a mărturisit că nu își explică de ce campioana României a tremurat pentru calificare.

Ștefan Târnovanu: ”O seară penibilă, am jucat foarte slab!”

Portarul lui FCSB a catalogat drept ”penibil” și ”foarte slab” jocul echipei și a recunoscut că îi este jenă de felul în care s-au prezentat roș-albaștri.

“A fost o seară penibilă, am jucat foarte, foarte slab. După golul lui Risto a fost o oarecare linişte, am avut un avantaj, dar am luat acel gol uşor care a plecat de la mine. Am vrut să pasez cu Mihai, am lovit-o greşit şi am luat gol la acea fază. Apoi, au venit peste noi. Nu am mai ajuns la poartă şi s-a terminat cu un rezultat de care mie mi-e jenă”, a spus Ştefan Târnovanu, conform as.ro.

De altfel, Târnovanu a transmis că FCSB nu va avea nicio șansă să se califice în grupele Champions League, dacă nu se va schimba ceva în jocul echipei și crede că Shkendija, viitoarea adversară a lui FCSB va fi mult mai dificil de înfruntat decât Inter d'Escaldes.

“Dacă vom juca precum în această dublă nu avem nicio şansă la Champions League. Avem timp să ne trezim. Urmează un meci în campionat, apoi iar în turul 2. Să vedem, nu contează cu cine jucăm. Trebuie să jucăm bine, să nu mai facem greşeli în apărare pentru că am primit trei goluri în dublă manşă şi cu atâtea goluri primite nu ne putem califica mai departe. Suntem obligaţi să câştigăm fiecare meci nu doar la Petrolul”, a mai spus Târnovanu.