Liverpool - Real Madrid, de la 22:00 în Champions League. Echipe probabile + cote la cele mai pariate pronosticuri. Analiza și pariul lui Dan Chilom

Încă două seri de Champions League ne așteaptă în această săptămână de Noiembrie, iar cea de azi este realmente de vis!

Liverpool - Real Madrid, meci mare în Champions League. Analiza lui Dan Chilom

Liverpool contra lui Real Madrid, PSG contra lui Bayern, sau Juventus contra lui Sporting, sunt cele mai tari meciuri de marți.



Noi vom analiza capul de afiș, meciul în care, adunate, se-ntâlnesc nu mai puțin de 21 de trofee de UCL! 15 Madrid și 6 Liverpool!



Înfruntarea se joacă pe Anfield, acolo unde, anul trecut, “Cormoranii” câștigau cu scorul de 2-0, tot în fazele grupelor de UCL, prin golurile Mac Allister și Gakpo.



Madrid este pe poziția a șasea în UCL, cu 9 puncte, și un golaveraj de 8:1.

Liverpool este pe 10, cu 6 puncte, și un golaveraj de 8:4. Așadar ambele formații au aceeași medie de goluri pe meci, 2,6!



În campionat, Liverpool vine după o victorie pe propriul teren împotriva lui Aston Villa,scor 2-0, succes care a urcat-o pe poziția a 3a.



Madrid conduce ostilitățile în La Liga, cu 30 de puncte, 5 mai multe decât locul secund, Barcelona.

În ultima partidă de campionat, “albii” s-au impus cu 4-0 împotriva Valenciei.

Liverpool - Real Madrid | Echipe probabile



• Liverpool: Mamardashvili - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike



• Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouameni - Arda Guler, Bellingham, Vinicius Junior - Mbappe

Argentinianul Franco Mastantuono( 18 ani), un real talent al madrilenilor nu va putea evolua în această seară, fiind accidentat. La fel și Alaba, Rudiger sau Carvajal.

Pentru Liverpool lipsesc Alisson, Bajcetic, Frimpong, Chambers și Isak.

Casele de pariuri acordă gazdelor o cotă de 2.40 la victorie, ușor mai mică decât a lui Madrid, care are 2.65 pentru un succes.

Cel mai pariat pronostic la meciul serii din UCL, este “ambele echipe marchează și peste 2,5 goluri”!



Pauză sau final X, cotă 1.90



În ultimele 10 partide directe, Madrid conduce cu scorul de 7 - 2!



Arne Slot îl conduce cu 1-0 pe Xabi Alonso în meciurile directe.



Românul de 41 de ani, Istvan Kovacs, va conduce meciul săptămânii în UCL. Arbitrul nostru acordă în medie 5,31 cartonașe galbene pe meci, și 0,30 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Pauză sau final X

