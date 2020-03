Probleme mari pentru Real Madrid inaintea returului cu City! Jucatorii care vor lipsi de la "galactici"

Real Madrid nu se va putea baza Thibaut Courtois si pe Marcelo in meciul cu Manchester City din cadrul mansei retur a optimilor de Champions League.



Portarul belgian s-a accidentat in timpul partidei de duminica impotriva lui Real Betis, pierduta cu 2-1 de "galactici". Courtois a suferit o entorsa la piciorul stang. De asemenea, si Marcelo e accidentat. Acesta a fost supus marti testelor medicale.

Desi Real Madrid nu a dezvaluit durata perioadei in care cei 2 vor lipsi de pe teren, presa din Spania anunta ca fotbalistii vor lipsi la partida cu Manchester City. Probabil Areola il va inlocui pe Courtois, iar Ferland Mendy pe Marcelo.

