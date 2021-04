A recunoscut Neuer superioritatea lui Mbappe?! Cum a fost surprins portarul lui Bayern dupa al doilea gol al starului francez

Dupa ce a marcat 3 goluri pe Camp Nou impotriva Barcelonei, atacantul de 22 de ani i-a batut aproape de unul singur pe cei de la Bayern Munchen, chiar pe Allianz Arena, in turul sferturilor de finala.

Mbappe a lovit pentru prima data in minutul 3 cu un sut puternic din 12 metri dupa o pasa primita de la Neymar.

Earliest Goal Bayern has conceded in the Champions League scored by Kylian Mbappe in 149 seconds. #PORCHE #wenomedia pic.twitter.com/z17gltnuvw