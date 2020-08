Prima reactie a lui Guardiola dupa ce Lyon i-a INTERZIS semifinalele Champions League! Ce spune despre ratarea COLOSALA a lui Sterling 

Lyon s-a impus cu Manchester City in sferturile de finala Champions League, 3-1 si s-a calificat in semifinala, acolo unde o va intalni pe Bayern.

Pep Guardiola a fost scos din nou, din lupta pentru trofeul la care viseaza de cand a plecat de la Barcelona, dupa infrangerea usturatoare cu Lyon. De Bruyne le-a dat sperante 'cetatenilor' atunci cand a egalat, iar Sterling a ratat o ocazie uriasa din 4 metri cu poarta goala, trimitand balonul mult peste poarta.

Ulterior, francezii au mai inscris de doua ori, iar City a ramas inca o data afara din cea mai mare competitie europeana.

La finalul meciului, Guardiola a vorbit despre 'blocajul' pe care jucatorii sai il au in fazele finale ale Champions League, dar si despre ratarea lui Sterling, care ar fi putut schimba soarta meciului.

"Intr-o zi vom trece peste acest blocaj. A doua repriza a fost buna, am avut senzatia ca am fost mai buni insa in astfel de competitii trebuie sa joci perfect. Nu vreau sa vorbesc despre circumstante pentru ca pare ca ma plang sau gasesc scuze. Am fost eliminati. Am facut o gramada de lucruri bune, insa in final nu a fost suficient.

Am facut multe erori in ambele careuri in momente cheie, de aceea suntem eliminati. Am inscris un gol magnific, insa din nefericire am si ratat o ocazie uriasa. Trebuie sa fii perfect, nu poti face greseli", a spus Guardiola pentru BT Sport.