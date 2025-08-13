Realitatea cruntă din spatele dispariției jucătorului de la UTA: ”Nu e adevărat că am semnat cu altă echipă!”

Mevlan Zeka, cel mai bun marcator din sezonul trecut în campionatul din Kosovo, a semnat în această vară cu UTA Arad. Kosovarul a semnat un contract cu clubul arădean valabil pe următoarele două sezoane.

UEFA a amendat-o drastic pe Partizan după ce suporterii au afișat pe stadion bannerul ”Kosovo e Serbia”. Cât trebuie să achite clubul

Fotbalistul ajuns la Arad de la FC Suhareka a făcut cantonamentul alături de arădeni în Slovenia, însă apoi a fost dat dispărut. Zeka a cerut permisiunea să se întoarcă pentru două zile în Kosovo, iar de atunci nu s-a mai întors.

S-a vehiculat că Zeka încearcă să îi forțeze pe arădeni să îi rezilieze contractul și să semneze ulterior cu Malisheva. Alexandru Meszar, conducătorul de la UTA Arad, l-a avertizat chiar pe fotbalist că îi va face reclamație la FIFA.

Se pare însă că realitatea este mult mai dură decât se vehicula. Mevlan Zeka a explicat pe rețelele sociale ce s-a întâmplat de fapt. Atacantul a fost nevoit să se întoarcă în țara sa deoarece soția sa se confruntă cu probleme grave de sănătate și are nevoie de îngrijire permanentă. De altfel, Zeka a transmis că își va asuma orice consecință în cazul arădenii se vor adresa la FIFA.

”Recent, au circulat numeroase știri și comentarii în mass-media cu privire la situația mea cu clubul UTA Arad. Simt că este necesar să vorbesc eu însumi, pentru că orice informație care nu provine de la acest cont nu ar trebui considerată ca fiind adevărată.

Pe data de 23 iunie 2025, m-am alăturat clubului pentru stagiul de pregătire din Slovenia, unde am stat timp de 10 zile. Aș dori să le mulțumesc din toată inima antrenorului, staffului și colegilor de echipă pentru ospitalitatea și respectul oferit încă din prima zi.

În această perioadă, soția mea a prezentat unele probleme de sănătate. În timp ce mă aflam încă în Slovenia, ea a efectuat mai multe investigații medicale și, din păcate, situația s-a dovedit a fi gravă. După încheierea perioadei de pregătire, clubul ne-a acordat două zile libere pentru a reveni la familiile noastre. În acele zile am primit vestea despre starea și situația dificilă prin care trece soția mea.

Deși am analizat fiecare posibilitate de a mă întoarce la Arad, responsabilitatea mea ca om de familie, soț și tată a fost mai mare decât orice obligație ca fotbalist. Recomandarea medicului, conform căreia soția mea are nevoie de îngrijire permanentă, a făcut ca decizia mea să fie clară, întrucât terapiile prin care trebuie să treacă sunt imposibil de suportat fără prezența mea.

Nu am tată, fratele meu nu locuiește în Kosovo, iar eu sunt singurul bărbat din familie, alături de mama mea, soția mea și fiul nostru. În acel moment, a fost imposibil să-i las și să plec în România. Situația era extrem de gravă, iar, ca orice om, am decis să pun familia pe primul loc.

Nu este adevărat că m-am antrenat sau am semnat cu altă echipă, ori că am plecat fără să comunic. Din ziua în care m-am întors în Kosovo, nu am făcut niciun antrenament. Am explicat situația clubului și am transmis toate documentele medicale care atestă starea soției mele. Am lucrat împreună cu impresarul meu pentru a găsi o soluție corectă pentru toate părțile implicate.

Dacă situația va ajunge la FIFA, voi înfrunta orice consecință și îmi voi cere drepturile, așa cum ar face orice fotbalist care s-a aflat într-o astfel de situație. Nu sunt primul care trece prin așa ceva, dar sper să fiu ultimul, pentru că nu-mi doresc ca vreun alt jucător să treacă prin ceea ce trec eu acum. Aceasta este meseria noastră și prin ea ne întreținem familiile.

Am renunțat și la orice drept financiar pentru a nu aduce prejudicii clubului, deoarece respect UTA Arad și suporterii săi. Pentru mine, acest transfer a fost un vis și un pas important în cariera mea. Este dureros să nu fiu astăzi la Arad pentru a lupta pentru tricoul acestui club, dar există momente în viață în care fotbalul trebuie să treacă în plan secund în fața responsabilității față de familie.

Sper ca toată lumea să înțeleagă că, înainte de toate, suntem oameni. Am crezut și cred în continuare că orice relație profesională ar trebui să se bazeze pe respect și umanitate”, a fost mesajul transmis de Mevlan Zeka pe rețelele sociale.

