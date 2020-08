City e BLESTEMATA! Omul de 150 de milioane al lui Guardiola a RATAT cu poarta GOALA in fata cu 40 de secunde inaintea golului de 3-1! ATAC de panica pentru Guardiola pe banca

City a fost eliminata in sferturile Champions League dupa 1-3 in fata lui Lyon.

City a reusit sa egaleze cu 20 de minute inainte de final, dar Dembele a decis meciul cu doua reusite in minutele 79 si 87.

Inaintea reusitei din care s-a facut 3-1 pentru Lyon, Sterling putea marca. Singur in fata portii goale in 6 metri, Sterling a trimis ireal peste poarta, provocandu-i o criza de nervi lui Guardiola. A trecut mai putin de un minut si respingerea gresita a lui Ederson, fix in picioarele lui Dembele, a decis calificarea.







مانشستر سيتي 1 × 3 ليون | هددددددددددددددددددف موسي ديبيلي كاملا #ManCityOL > #UCL

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Just Follow the Main Account @Faster__Goal pic.twitter.com/GLfYfrCW55 — FasterGoal28 (@GOALLLL28) August 15, 2020

City iese din Champions League si mai asteapta un an pentru a visa din nou la castigarea celui mai important trofeu european la nivel de club!