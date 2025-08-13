David Popovici, ambasador pentru un brand de top: "Copilul din mine se bucură autentic"

Alexandru Hațieganu
David Popovici, parteneriat de clasă mondială.

David Popovici a devenit un campion cunoscut pe toate meridianele. A arătat că natația românească se poate bate de la egal la egal cu marile națiuni ale lumii, iar constanța sa în privința rezultatelor la cele mai mari competiții impresionează!

David Popovici, ambasador pentru un brand de top: "Copilul din mine se bucură autentic"

David Popovici știe și cum să-și gestioneze imaginea. Sportivul de la CS Dinamo a devenit miercuri ambasador pentru un brand de lux.

"Campionul olimpic, mondial si european David Popovici devine primul Friend of the Brand Porsche din România", se arată într-un comunicat Porsche.

  "În apă măsor secundele. Pe șosea, măsor zâmbetele. De azi, sunt oficial primul Friend of the Brand Porsche din România. Și da… copilul din mine se bucură autentic", a scris pe Facebook dublul campion mondial de la Singapore.

"Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România," a spus Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România, importatorul oficial Porsche. "Realizările remarcabile și personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admirați sportivi ai planetei. Faptul că David își urmează visurile pe plan profesional și face acest lucru în timp ce alege să conducă o mașină Porsche întărește legătura sa naturală cu marca, atât în calitate de client, cât și de ambasador la nivel național".

Campion olimpic și recordman multiplu, David Popovici este singurul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber, la Campionatele Mondiale de natație, în 2022 si 2025. Deținător al recordului european la 100 m liber și al recordului mondial la juniori la probele de 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt, David este în același timp, și cvadruplu campion european, cucerind câte două titluri, în 2022 și 2024.

David Popovici, ambasador pentru Porsche

  • David popovici porsche 02
„Următorul pas la mine în momentul ăsta este să am o vacanță frumoasă, îmi doresc să-mi conduc mașina, îmi doresc să învăț să fac toate lucrurile pentru care n-am avut timp. Vreau să învăț să gătesc, vreau să-mi iau permisul de motor, vreau să fac mai multe. Vreau să petrec timp cu familia, vreau să-i scot la restaurante.

Biletele pentru vacanță le-am cumpărat de mult, e un loc cu soare și multă plajă. Să înot, dar fără antrenor, fără cronometru, eventual în mare sau în ocean și eventual sub soare, într-un bazin acoperit", a declarat la sosirea în țară David Popovici, dublu campion mondial la Singapore.

VIDEO David Popovici, pe Otopeni, la revenirea de la CM din Singapore

David Popovici, povestea unui dialog superb: „Asta mi-a spus australianul înainte să urc pe podium"
Următorul obiectiv al lui David Popovici
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Favorita din FCSB - Drita, banii câștigați de David Popovici și șansa lui Ianis Hagi
David Popovici, bagaj pierdut! Antrenorul său a confirmat: „Sunt foarte supărat!"
Jackpot David Popovici! Suma cu care a plecat de la Singapore, publicată în clasamentul banilor
Copiii au făcut coadă la Otopeni ca să-l vadă pe David Popovici! Înotătorul a semnat la revenirea în țară tricouri și... telefoane!
David Popovici, la sosirea în România: "Eu, băiatul din Pantelimon!" Declarația serii
"Ești stelist sau dinamovist?" David Popovici, răspuns clar la revenirea în România
