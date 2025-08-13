Radu Drăgușin trăiește un 2025, de care nu va dori să-și amintească peste ani. Desigur, experiența unei accidentări extrem de grave l-a maturizat și l-a făcut mai puternic, după cum a și mărturisit aici, însă, una peste alta, astfel de episoade sunt coșmarul oricărui sportiv de performanță.

Problema și mai mare a lui Drăgușin e că, deși s-a tot spus că revenirea sa pe teren e aproape, în realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Din contră! Internaționalul român a fost inclus acum în lotul pentru Supercupa Europei, însă dintr-un motiv pe care antrenorul Thomas Frank l-a explicat aici.

Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat

Vor mai trece niște luni până când Radu va fi, din nou, apt de joc. Jurnaliștii de la „The Standard“ au analizat situația românului, la ora actuală, și verdictul lor a fost crunt: Drăgușin, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat pe 30 ianuarie, va putea juca doar spre finalul anului 2025! Și site-ul transfermarkt.com a confirmat acest verdict, estimând că Drăgușin va putea juca din luna decembrie.

„Drăgușin a spus, recent, că procesul său de refacere decurge bine și că e implicat în toate întâlnirile și discuțiile tactice cu antrenorul Thomas Frank, deși nu se poate antrena sub comanda acestuia. Data posibilei sale reveniri pe teren: spre sfârșitul anului 2025“, a concluzionat „The Standard“.

Acest verdict are și o consecință negativă: Drăgușin va rata și următoarele meciuri ale naționalei României, în preliminariile Mondialului din 2026. Tricolorii vor întâlni Cipru în deplasare (9 septembrie), Austria acasă (12 octombrie), Bosnia la Zenica (15 octombrie) și San Marino pe Arena Națională (18 noiembrie) până la finalul anului.

